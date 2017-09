Proprietà Nutrizionali

Aspetti igienici del Castelmagno

Il Castelmagno è un formaggio in parte contaminato da muffe, che conferiscono una leggera erborinatura alla pasta; simile al Magnun, ha una componente fungina molto più scarsa degli erborinati.

Dal punto di vista igienico, questa caratteristica è stata oggetto di non poche perplessità. Per molto tempo, medici e specialisti dell'alimentazione hanno temuto che le muffe potessero in qualche modo infettare l'uomo. Al contrario, le colonie fungine, oltre a essere innocue, sembrano proteggere i formaggi dalla proliferazione di batteri nocivi. Inoltre, l'erborinatura consente di aumentare leggermente la digeribilità dell'alimento (grazie all'idrolisi delle proteine e dei trigliceridi), ma non tanto quanto avviene nei formaggi più erborinati. Ciò non toglie che, a livello statistico, i formaggi erborinati, muffettati, molli e a pasta filata siano più frequentemente interessati della contaminazione da Listeria monocytogenes (che probabilmente avviene per contaminazione crociata). Questo batterio scatena un'infezione alimentare chiamata listeriosi che - se contratta in gravidanza - può avere conseguenze irreversibili sul nascituro o determinare aborto spontaneo.

Caratteristiche nutrizionali del Castelmagno

Il Castelmagno è un formaggio molto calorico, grasso, ricco di acidi saturi e contenente quantità rilevanti di sodio e colesterolo.

L'abbondanza di colesterolo e grassi saturi lo rende inadatto alla nutrizione clinica del soggetto affetto da ipercolesterolemia. Un eccesso di sodio è controindicato per il trattamento dell'ipertensione sodio sensibile.

Le troppe calorie ne limitano il consumo, soprattutto in caso di sovrappeso grave.

Il Castelmagno ha un buon contenuto di proteine ad alto valore biologico e una modesta concentrazione di lattosio, potenzialmente responsabile di sintomi gastro-intestinali nelle persone intolleranti.

Non contiene glutine e può essere consumato nella dieta per la celiachia. E' anche un prodotto ricco di istamina e andrebbe evitato in caso di intolleranza specifica.

Dal punto di vista minerale, si apprezza un ottimo contenuto di calcio. Per quel che concerne le vitamine, sono buoni i livelli di retinolo equivalenti (vit A) e niacina (vit PP, non visibile in tabella).

Se prodotto con caglio vegetale, è ammesso dalla filosofia latto-vegetariana ma non da quella vegana.

La porzione media di Castelfranco (usato come pietanza), per un soggetto sano che lo consuma circa due volte alla settimana, è di 80 g (circa 330 kcal).