Oggi più che mai, queste piante sembrano soffrire in modo particolare gli sbalzi climatici, le malattie e i parassiti. Anche per questo motivo, le castagne nostrane hanno un prezzo nettamente superiore rispetto a quelle importate dall'estero.

Nativo delle regioni temperate dell'emisfero settentrionale, in Italia il Genere Castanea è parte integrante della macchia spontanea appenninica e alpina inferiore. I castagneti sono anche oggetto di coltivazione e rimboschimento, poiché la raccolta e la vendita delle castagne rappresenta un'ottima fonte di guadagno. Inoltre, i castagneti offrono l'ambiente adatto per lo sviluppo di alcuni funghi porcini .

In questo articolo parleremo delle castagne bollite, uno dei piatti italiani più caratteristici a base di questi frutti amidacei. Tipiche della stagione autunnale, le castagne bollite vengono consumate soprattutto a fine pasto, in sostituzione al dessert , alla frutta fresca o ai formaggi .

Le castagne bollite non hanno alcuna controindicazione per le filosofie vegetariana e vegana , e nemmeno per i regimi nutrizionali religiosi come kosher, musulmano e induista. La porzione media di castagne bollite, utilizzate come fine pasto, è di 60-80 g (circa 100-130 kcal). Volendo inserirle al posto di un primo piatto , la porzione media è di 200 g (circa 330 kcal). In sostituzione al pane, invece, la porzione media è di 100 g (circa 165 kcal).

Come anticipato nel paragrafo precedente, secondo una fonte americana (USDA Nutrient Database) le castagne sarebbero ricche di vitamina C. D'altro canto, per renderle eduli, è indispensabile cuocerle a lungo. Essendo una vitamina termolabile , l' acido ascorbico è particolarmente suscettibile al calore e viene degradato fino al 40% con la cottura. Utilizzate correttamente, le castagne bollite si prestano alla maggior parte dei regimi alimentari. Mangiate senza alcuna accortezza, invece, possono essere considerate inappropriate nella terapia alimentare contro: sovrappeso , diabete mellito tipo 2 , ipertrigliceridemia e sindrome metabolica in genere. Costituiscono una valida alternativa ai cereali contenenti glutine in caso di celiachia . Grazie al notevole contenuto di fibre, le castagne bollite svolgono un ruolo lassativo abbastanza importante, a patto che vengano consumate con il giusto quantitativo d'acqua.

In merito ai sali minerali , paiono abbastanza rilevanti i livelli di potassio e rame ; per quel che concerne le vitamine , invece, sono notevoli le concentrazioni delle idrosolubili B2 (riboflavina) e PP (niacina).

Non contengono vitamina A ma, in base alla “USDA Nutrient Database”, apportano quantità significative di vitamina C (il dato non è confermato dalla database dell'INRAN). Ad ogni modo, gran parte di questa vitamina viene perduta durante la cottura , procedimento indispensabile poiché le castagne crude NON sono edibili.

Le castagne sono alimenti di origine vegetale che, dal punto di vista botanico, vengono considerati veri e propri frutti. Tuttavia, per l'ambiguità del loro contenuto nutrizionale, non sono classificate in un preciso gruppo fondamentale degli alimenti.

Preparazione e Ricetta

Ricetta delle castagne bollite

La ricetta delle castagne bollite è semplice. Prima di tutto, al momento dell'acquisto, è necessario verificare che la materia prima sia di buona qualità. Durante lo stoccaggio e la conservazione, le castagne perdono fino all'1% del peso in un giorno; al tatto, devono quindi risultare turgide e piene, senza spazi vuoti. Inoltre, bisogna controllare che non vi siano residui di muffa, buchi di insetti o di larve.

Scelte le castagne, vanno lavate in acqua corrente; durante questa fase, se alcune galleggiano, vanno eliminate. Si immergono poi in un tegame con abbondante acqua fredda, eventualmente aromatizzata a piacere.

Accendere il fuoco e, dal momento del bollore, stimare un tempo di cottura pari a 20' per le castagne molto piccole, 30-40' per quelle medie e >40' per le grandi. Dunque, scolarle e avvolgerle in un canovaccio pulito e “strizzarle” (per facilitare la successiva fase di sbucciatura). Ancora calde, sbucciarle privandole sia del rivestimento esterno liscio che di quello interno peloso. Se le castagne non si sbucciano adeguatamente, aiutarsi con un coltello spelucchino.

Nota: le castagne che non si sbucciano correttamente nono sono adeguatamente conservate, non sono state cotte a sufficienza o non sono state avvolte nello straccio e strizzate.