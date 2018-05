Casera – Casera DOP

Dieta e formaggio Casera

Il Casera è un alimento molto calorico e ricco di grassi, pertanto non si presta alla dieta dimagrante contro il sovrappeso – che richiede d'essere ipocalorica e normolipidica.

La prevalenza degli acidi grassi saturi sul profilo lipidico globale e l'abbondanza di colesterolo rendono il Casera sconsigliato nell'ipercolesterolemia.

Ricco di proteine ad alto valore biologico, il Casera è un'ottima sorgente di amminoacidi essenziali e può essere consigliato in tutte le circostanze che richiedono un aumento dell'apporto di questi nutrienti - malnutrizione generalizzata, carenza proteica, malassorbimento cronico, aumento del fabbisogno di amminoacidi specifici come la gravidanza o la pratica di sport particolarmente intensi e prolungati. Nota: bisogna sottolineare che l'utilizzo del formaggio come sorgente di proteine ad alto valore biologico / amminoacidi essenziali è tuttavia limitato dalle caratteristiche nutrizionali meno auspicabili.

Il lattosio, ad ogni modo scarso per la presenza di fermentazione lattica, può risultare fastidioso agli intolleranti più sensibili; sono comunque molto rari i casi di ipersensibilità al Casera legati alla concentrazione di lattosio. Con la stagionatura avviene un aumento del livello di istamina che lo rende inappropriato in caso di spiccata intolleranza alimentare a questa molecola. È invece pertinente al regime nutrizionale contro la celiachia e l'iperuricemia.

Vista la ricchezza in vitamine idrosolubili del gruppo B, che svolgono diverse mansioni nel ruolo di coenzimi cellulari, il Casera può essere considerato utile per sostenere molti dei processi metabolici cellulari. Abbondano anche la vitamina liposolubile A e/o gli equivalenti (RAE), necessari per la funzione visiva, la capacità di riproduzione, la differenziazione cellulare, la difesa antiossidante ecc.

Il considerevole livello di sodio proveniente dal sale utilizzato durante la caseificazione rende il Casera inadatto alla dieta preventiva e/o terapeutica l'ipertensione arteriosa sodio sensibile. La ricchezza di calcio e fosforo è invece utile a supportare il metabolismo osseo, importantissimo nel periodo di sviluppo fetale, di crescita nel bambino ed anche nella terza età – soprattutto nelle donne, per la tendenza all'osteoporosi. Note: ricordiamo che, per la salute delle ossa, è anche necessario garantire l'apporto di vitamina D - calciferolo.

Il formaggio Casera non è ammesso nella dieta vegana; inoltre, per la presenza di caglio animale, dev'essere escluso anche in quella vegetariana. Non ha controindicazioni per le religioni musulmana ed ebraica. Le opinioni dei buddisti osservanti, a tal proposito, sono discordanti.

La frequenza di consumo del formaggio Casera - come pietanza - è inferiore o uguale a 1-2 volte alla settimana, mentre la porzione media corrisponde a circa 80 g.