Cos'è la carota nera?

La carota nera è una varietà primordiale di carota, un pianta erbacea biennale a fusto verde, con radice colorata, appartenente alla Famiglia delle Apiaceae, Genere Daucus, Specie carota; in particolare, quella nera appartiene alla sottospecie sativus, varietà atrorubens. In botanica, quindi, la carota nera è identifcata dalla nomenclatura Daucus carota ssp. sativus var. atrorubens Alef..

Dal punto di vista nutrizionale, la carota nera è un prodotto classificabile nel VI gruppo fondamentale degli alimenti; contiene poche calorie, provenienti dal fruttosio, e buone quantità di fibre, acqua, minerali come il potassio, carotenoidi (provitamina A) e altri antiossidanti.

Per quel che concerne l'utilizzo gastronomico, la carota nera è considerata un ortaggio o verdura e viene usata per le ricette che appartengono ad antipasti, primi piatti e soprattutto ai contorni.

Esistono carote spontanee o selvatiche e carote domestiche o coltivate. La carota nera è una varietà domestica; inizialmente si diffuse nel continente asiatico, dove con il passare del tempo sono state parzialmente rimpiazzate da quelle occidentali arancioni. Tuttavia, grazie al loro contenuto nutrizionale (ed al marketing), oggi stanno riacquisendo importanza fino a raggiungere l'utenza occidentale.

Più difficili da coltivare rispetto a quelle arancioni, per le maggiori esigenze climatiche, in Italia non vengono prodotte o solo marginalmente; la tipologie occidentale moderna più famosa è senz'altro la spagnola di Cuevs Bajas.

Origini delle carote domestiche

Le carote selvatiche sono ampiamente diffuse in tutta Europa, Asia e Nord Africa; di colore bianco e dal gusto amarognolo, vengono addirittura considerate una specie infestante.

Quelle domestiche, invece, originariamente di tipo viola scuro, nacquero tra l'Afghanistan, il Pakistan, la Turchia e la Siria ben 5.000 anni fa. Da qui furono introdotte sia in oriente che in occidente (tra il XIV e il XVI secolo), favorendo la differenziazione e l'espansione (anche grazie all'incrocio con quella selvatica) di cultivar parecchio diverse tra di loro (nere, rosse, arancioni, gialle, bianche).