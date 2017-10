Carnitina per Dimagrire

Dimagrire con la Carnitina

Funzione metabolica della carnitina

Permettendo agli acidi grassi a lunga catena di spostarsi dal citosol fin dentro ai mitocondri, la carnitina è un fattore indispensabile alla beta-ossidazione dei lipidi nelle cellule. Per questa ragione, sono in molti a ipotizzare che aumentando la concentrazione di carnitina nell'organismo si possa ottenere un incremento del consumo di acidi grassi, quindi un miglioramento della prestazione sportiva e/o un'accelerazione del dimagrimento. Non è così, ma per poter comprendere le ragioni di questa conclusione è necessario fare un piccolo passo indietro.

Creatina: NON è essenziale e nemmeno carente

Scoperta nel 1905 osservando la composizione dei tessuti muscolari, in merito alla sua importanza metabolica, la carnitina venne battezzata vitamina BT. Tuttavia, ben presto si scoprì che, partendo dai precursori lisina e metionina, il fegato e i reni (in condizioni fisiologiche) sono in grado di produrla soddisfacendo le richiede dell'intero organismo. Da allora, la carnitina non venne più considerata una vitamina, bensì un fattore vitaminosimile, indubbiamente fondamentale ma per nulla “essenziale”.

Nota: in nutrizione, sono considerati essenziali SOLO quei fattori che devono essere necessariamente introdotti con la dieta. Ricordiamo inoltre che la carnitina è abbondantissima nella carne, nelle frattaglie e nel pesce; sono presenti modeste concentrazioni anche nel latte e derivati.

Sono invece essenziali i suoi precursori lisina e metionina che, pur essendo indispensabili per una miriade di funzioni metaboliche, difficilmente sono carenti nella dieta di una persona sana. Non assumono carnitina i vegani, che tuttavia introducono quantità (non entusiasmanti) di lisina dai legumi e di metionina dai cereali (Carnitine status of lactoovovegetarians and strict vegetarian adults and children).

Perché assumendo carnitina NON si dimagrisce?

Dal paragrafo precedente emerge che la creatina non è né una molecola essenziale, ovvero che l'organismo non è in grado di produrre da solo, né un nutriente “potenzialmente” carente nella dieta collettiva. Tuttavia, per quanto certi di averne a sufficienza, rimane da capire se incrementando l'assunzione di carnitina si può in qualche modo godere di certi vantaggi metabolici.

Partendo dal presupposto che gli studi effettuati hanno sempre dato risultati negativi o inconcludenti, è fondamentale cercare di comprenderne la ragione. Anzitutto, è ragionevole pensare che la densità delle molecole di carnitina sulle membrane mitocondriali sia un fattore difficile da modificare. In tal caso, pur assumendo grosse quantità di carnitina, sarebbe come pretendere di infilare 20 automobili in un parcheggio da 10 posti. Le 10 macchine rimanenti continuerebbero a girare a vuoto in attesa di un posto libero; nel caso della carnitina, subentra il metabolismo del fegato e la conseguente espulsione con i reni. Peraltro, non è nemmeno scontato che la carnitina assunta per via orale venga assorbita. Nello studio intitolato "Disposition and metabolite kinetics of oral L-carnitine in humans" (pubblicato sul Journal of Clinical Pharmacology) emerge che non si trae alcun vantaggio nell'assunzione orale superiore a 2 g di carnitina per volta, in quanto l'assorbimento raggiunge il livello di saturazione con questa dose. S

e consideriamo che una bistecca di manzo del peso di 200 g contiene fino a 280-290 mg di carnitina, è ragionevole pensare che la dieta giornaliera ci permetta di raggiungere quasi totalmente il limite di saturazione. Ecco spiegato perché, seguendo un regime alimentare adeguato e in condizioni di buona salute generale, integrare con creatina non porta ad alcun vantaggio metabolico come, ad esempio, incentivo al dimagrimento.