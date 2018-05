Cappone nella dieta

Il cappone, ricco di grassi e calorie, è un alimento che non si presta alla dieta dimagrante – che dev'essere tendenzialmente ipocalorica e normolipidica.

Ha una proporzione tra gli acidi grassi non delle peggiori, anche se la discreta concentrazione di colesterolo e catene sature ne dovrebbe limitare porzione e frequenza di consumo nella dieta contro l'ipercolesterolemia.

Il cappone non ha invece controindicazioni per le patologie metaboliche di: diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia ed ipertensione arteriosa. Bisogna tuttavia considerare che, la maggior parte delle volte, i dismetabolismi sono aggravati o scatenati dall'eccesso ponderale. Trattandosi di un alimento inadatto alla cura del sovrappeso, è necessario evitarlo nella dieta in caso di obesità correlata.

Ha invece meno controindicazioni per il regime alimentare a basso contenuto di purine finalizzato alla cura dell'iperuricemia e della gotta, nel quale può essere inserito sporadicamente in piccole porzioni – come tutti i cibi a medio contenuto di purine.

Non ha alcuna avvertenza nella dieta del celiaco, dell'intollerante al lattosio e all'istamina.

Ricco di vitamine idrosolubili del gruppo B – fattori coenzimatici cellulari essenziali – il cappone può essere considerato un cibo nutriente e adatto al sostegno di tutti i tessuti corporei. Per la sua ricchezza in ferro biodisponibile si presta alla prevenzione e alla cura dell'anemia sideropenica, più frequente nelle donne fertili e ancor più in quelle gravide. Il fosforo, presente in buone quantità nel cappone, è un costituente delle ossa e dei fosfolipidi, abbondanti nelle membrane cellulari e nel tessuto nervoso. Questo alimento fornisce anche buone dosi di zinco, antiossidante e costituente enzimatico fondamentale di molti catalizzatori biologici.

Il brodo di cappone non si presta alla dieta di chi soffre di patologie gastriche – gastrite, ulcera peptica – o di compromissioni digestive – dispepsia, reflusso gastroesofageo. Al contrario, il muscolo magro di cappone rimanente dalla preparazione del brodo – privato della pelle – non ha le stesse controindicazioni.

Il cappone non si presta ai regimi alimentari vegetariano e vegano, ed alla dieta delle religioni che proibiscono i cibi a base di carne.