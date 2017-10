La camminata veloce richiede generalmente meno impegno, rischi e complicazioni rispetto alla corsa di fondo, al nuoto , alla marcia , al ciclismo , alla canoa, al canottaggio ecc. D'altro canto, molti sportivi (soprattutto corridori) sottovalutano la camminata veloce, reputandola un'attività blanda, poco intensa e scarsamente efficace. In realtà si tratta di un'attività motoria che, dal punto di vista biomeccanico, impegna l'organismo in modo totalmente diverso; sono quindi l'intensità (intesa come velocità e pendenza del suolo) e il volume di lavoro a definire l'impegno globale della camminata veloce.

Disambiguazione

Camminata veloce VS passeggiata

La camminata veloce è spesso confusa con la passeggiata, che per definizione rappresenta una mera forma ricreativa senza alcuno specifico obbiettivo funzionale o terapico. D'altro canto, nulla vieta di approcciarsi inizialmente alla camminata veloce programmando un certo numero di passeggiate, con volume e intensità crescenti, necessarie a favorire i primi adattamenti muscolari e cardio-vascolari.

Soprattutto nei soggetti obesi, cardiopatici, anziani o affetti da certe patologie osteo-articolari, la camminata veloce (ancor più se eseguita con variazioni di velocità e inclinazione) può risultare eccessivamente impegnativa; ecco perché in questi casi viene prediletta la passeggiata o camminata normale.

Camminata veloce VS nordic/pole walking

La camminata, in inglese, è detta “walking”. Esiste poi un'altra attività simile ma non uguale chiamata “nordic walking” o “pole walking”. La differenza consiste prevalentemente nel fatto che, mentre nella camminata veloce gli arti superiori svolgono esclusivamente il ruolo di compenso nella deambulazione, nel nordic walking contribuiscono alla propulsione mediante appositi bastoni o racchette. Si potrebbe dire che il pole walking costituisce, in un certo senso, l'anello di congiunzione tra la camminata veloce e il trekking. In termini motori, la differenza principale è costituita dalla vastità dell'impegno muscolare che, nel nordic walking è decisamente superiore (oltre a quelli degli arti inferiori, sono reclutati i gruppi muscolari delle braccia e del tronco). Questa caratteristica può essere considerata vantaggiosa dal punto di vista degli adattamenti muscolari; in “soldoni”, il pole walking viene considerato più completo. Ciò nonostante questo non dovrebbe incidere sul dispendio energetico immediato e sul debito d'ossigeno post workout, che in entrambi i casi dipendono dal carico allenante.

Camminata veloce VS Jogging

La camminata veloce è spesso utilizzata come attività propedeutica al jogging. D'altro canto, anche se caratterizzato da un ritmo lento e tranquillo, il jogging è una vera e propria forma di corsa. Ciò significa che la camminata veloce può solo “abbozzare” una serie di adattamenti fisici in preparazione al jogging ma, a causa della specificità del gesto atletico, impegna differentemente i muscoli, le articolazioni, il sistema cardiovascolare e quello polmonare. A questo scopo la camminata veloce può invece essere utilizzata come recupero attivo per “spezzare” le ripetute/variazioni di ritmo del jogging.

Una persona poco allenata potrà, ad esempio, eseguire una sessione di allenamento di 40', dei quali i primi 10' e gli ultimi 10' saranno di camminata veloce per riscaldare e defaticare l'organismo, mentre i 20' centrali verranno caratterizzati dall'alternanza di 5-7' di jogging a 1-2' di camminata veloce.