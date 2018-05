Caffè decaffeinato: fa male?

Molti si chiedono se il caffè decaffeinato possa nuocere alla salute. La risposta non è semplice. Iniziamo specificando che il caffè decaffeinato segue, dopo la decaffeinizzazione, il medesimo processo del caffè tradizionale. Questo significa che, caffeina a parte, i due tipi di caffè hanno gli stessi effetti sull'organismo. Entriamo più nel dettaglio.

Caffè decaffeinato, caffeina e salute

Gli effetti collaterali della caffeina sono di vario tipo. In tal senso, il caffè decaffeinato fa meno male di quello tradizionale. Riassumiamo brevemente quelle che sono le reazioni indesiderate più frequenti, a dosaggi normali, della caffeina sull'organismo:

Questi non sono gli unici ma sono di certo i più diffusi. Per maggiori informazioni consultare anche: Caffeina: gli effetti collaterali.

Nota: la caffeina è una molecola dotata anche di potere antiossidante. Non si può certo far affidamento su di essa, visti gli effetti collaterali, per combattere lo stress ossidativo dell'organismo; quando si sceglie il tipo di caffè, normale o decaffeinato, non bisogna però trascurare anche il risvolto della medaglia.

Caffè decaffeinato, acrilamide e salute

La torrefazione del caffè dà origine ad una serie di prodotti della carbonizzazione che, in eccesso, possono nuocere alla salute. Lo stesso metodo che permette al caffè di guadagnare profumi e sapori – alla base dei quali ci sono le reazioni di Maillard – è responsabile dell'accumulo di composti indesiderati. Il più abbondante e temuto è senz'altro l'acrilamide (acrilammide). Questa ammide dell'acido acrilico si forma durante i trattamenti termici eccessivamente intensi e prolungati; non è presente solo nel caffè, ma anche nei fritti, nel pane abbrustolito alla griglia ecc. Troppa acrilamide nella dieta è correlata a tossicità per il sistema nervoso e riproduttivo ed all'aumento dell'incidenza di tumori per tutti i tessuti con i quali entra in contatto. A tal riguardo, il caffè decaffeinato nuoce alla salute tanto quanto quello normale.

Caffè decaffeinato, solventi e salute

La vera ragione per cui, in passato, si diffuse la notizia che il caffè decaffeinato potesse nuocere alla salute è che per l'estrazione della caffeina si utilizzava il diclorometano. Anche detto cloruro di metilene (DCM), questo alogenuro alchilico è un vero e proprio solvente largamente utilizzato in chimica organica e potenzialmente nocivo per la salute. Proprio per questo, oggi l'utilizzo di DCM è assolutamente vietato nell'industria alimentare.

Gli altri solventi oggi utilizzati come l'acetato di acetile e gli altri sistemi come la procedura con anidride carbonica supercritica sono invece totalmente innocui, ragion per cui il caffè decaffeinato disponibile oggi in commercio, se non consideriamo la concentrazione di caffeina, nuoce esattamente come quello normale.

Caffè decaffeinato, diterpeni e salute

Troppo caffè può far male alla salute, ma la giusta quantità potrebbe invece contribuire ad incrementare l'apporto di fattori nutrizionali auspicabili.

Tra questi, i più importanti appartengono certamente alla categoria dei grassi; si tratta dei diterpeni, lipidi naturalmente presenti nel caffè. I diterpeni costituiscono la base di alcuni importanti fattori come il retinolo, il retinale e il fitolo, noti per le loro proprietà antiossidanti, antimicrobiche e antinfiammatorie. Studi effettuati sui ratti hanno anche dimostrato che il cafestolo può esercitare un effetto antitumorale e ipocolesterolemizzante.

D'altro canto, il processo di decaffeinizzazione, soprattutto con l'utilizzo di solventi, tende a ridurre la concentrazione di grassi nella droga e nella bevanda. Questo significa che, pur eliminando la caffeina, sciogliendo e scremando i grassi dei semi si interviene negativamente sulla loro composizione nutrizionale.

Da questo punto di vista, l'impatto salutistico del caffè normale è considerato migliore rispetto a quello del caffè decaffeinato.