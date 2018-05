Il caffè di cicoria è una bevanda ricavata dall' infusione - ad alta temperatura - della polvere di radice di cicoria tostata. Cicoria è un termine abbastanza generico; vengono definite tali vare piante erbacee della Famiglia Asteraceae (Compositae), Genere Cichorium, ma la specie utilizzata per la bevanda in questione è la intybus.

Caffè di cicoria è, a dirla tutta, una dicitura impropria. Caffè è il nome comune delle piante appartenenti al Genere Coffea solitamente utilizzate per la produzione delle bevande tradizionalmente definite tali.

Oggi, il caffè di cicoria è considerato un prodotto tipico statunitense e in particolare della città di New Orleans – Louisiana. Tuttavia, non solo non fu un americano ad inventare il caffè di cicoria, ma la scoperta avvenne migliaia di chilometri più ad est, in Europa.

All'inizio del XIX secolo, in Francia – dove la cicoria è largamente diffusa – a seguito del blocco delle importazioni di vari beni di prima necessità imposto dagli Alleati contro l'imperatore Napoleone (1808), il caffè scomparve dal mercato nazionale; fu così che il popolo francese dovette sopperire a questa mancanza trovando un surrogato che divenne appunto il caffè di cicoria. Da qui giunse fino alle colonie come, appunto, la Louisiana. Anche dopo la ripresa dell'importazione francese di caffè tradizionale, quello di cicoria rimase nelle tradizioni popolari di varie località; sessant'anni dopo questa usanza divenne talmente radicata che la Francia raggiunse il record di 16 milioni di sterline per la sola esportazione di cicoria in Nord America e Australia.

In Italia invece, questa bevanda divenne popolare solo nel '900 ed in particolare durante i grossi conflitti bellici, quando ben pochi si potevano permettere l'acquisto di vero caffè.

Il caffè di cicoria ha un apporto calorico nullo o comunque trascurabile. Pare sia invece dotato di proprietà fitoterapiche rilevanti anche se, come spesso accade, molte fonti di divulgazione tendono ad ingigantire o distorcere concetti invece diversamente rilevanti.