Caratteristiche Nutrizionali

Come anticipato, il caciocavallo rientra nel gruppo fondamentale degli alimenti chiamato “Latte e Derivati” (II Gruppo); in quanto tale, si caratterizza per la ricchezza in proteine ad alto valore biologico, calcio, fosforo e vitamina B2 (Riboflavina).

Nel caciocavallo, i grassi, le proteine e l'acqua sono presenti in misura quasi uguale (31g + 37,7g + 30g).

Il caciocavallo ha un apporto energetico molto elevato, fornito prevalentemente dai lipidi, seguiti dai peptidi e infine dai glucidi (poco rilevanti).

Gli acidi grassi sono prevalentemente saturi, le proteine contengono un pool di amminoacidi essenziali completo e simile ai peptidi dell'organismo umano, e i carboidrati sono costituiti dal disaccaride lattosio.

Il caciocavallo apporta notevoli quantità di colesterolo, ma non mostra tracce di fibra.

Tra le vitamine spiccano le concentrazioni di riboflavina (vitamina B2) e vitamina A (retinolo equivalenti).

In merito ai sali minerali, si evidenziano alte dosi di sodio, calcio, fosforo e zinco.

Il caciocavallo è un alimento poco adatto alla nutrizione clinica e soprattutto alla dieta dei soggetti affetti da:

Sovrappeso: per la notevole concentrazione di lipidi e calorie.

Ipercolesterolemia: a causa della massiccia presenza di colesterolo e grassi saturi (anche se non riportati in tabella).

Ipertensione: soprattutto nei casi di sodio-sensibilità, aumenta il rischio di aggravamento patologico.

Sindrome metabolica: per tutte le ragioni menzionate.

La presenza marginale di lattosio rende il caciocavallo un alimento proibito solo nella dieta degli intolleranti più sensibili a questo disaccaride. Non ha implicazioni per la celiachia.

Grazie alla ricchezza in calcio e fosforo, il caciocavallo può essere utilizzato nell'alimentazione dei soggetti in accrescimento e a rischio di osteoporosi (per facilitare il raggiungimento del fabbisogno minerale legato alla salute dello scheletro).

Il caciocavallo è escluso dalla dieta vegana.

Pur essendo un derivato del latte, il caciocavallo tradizionale non è pertinente all' alimentazione latto-ovo vegetariana, a causa dell'impiego di caglio animale (ricavato dallo stomaco degli agnelli o dei capretti).

Per la religione ebraica, il caciocavallo è considerato un alimento kosher, poiché ricavato dal latte di mucca (animale ruminante con zoccolo fesso). Ovviamente, essendo prodotto dal latte, non può essere mangiato assieme alla carne; peraltro, il consumo dei due alimenti dev'essere separato da almeno 6 ore.

Il caciocavallo è tollerato anche dalla religione musulmana (cibo halal).

Non dovrebbe essere ammesso dall'induismo a causa delle presenza di caglio animale.

Il caciocavallo può essere utilizzato come ingrediente di molte ricette (antipasti, primi e secondi). Tuttavia, se contestualizzato nell'insieme delle pietanze fredde, è indispensabile che la frequenza di consumo sia sporadica (al massimo bisettimanale) e che la porzione media sia approssimativamente di 50 g (220 kcal).