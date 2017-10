La brovada può essere usata in vari modi. Il contorno più semplice è a base di brovada stufata lentamente con olio in un tegame (casseruola). Escludendo le ricette nelle quali la cottura avviene direttamente o parzialmente con la carne , altre varianti diffuse sono:

Non si apprezzano valori particolarmente elevati di minerali e vitamine ; è ragionevole pensare che, di questi, i nutrienti più indicativi siano il potassio e l' acido ascorbico (vitamina C). Non contiene lattosio , glutine , istamina o molecole particolarmente allergizzanti . La brovada si presta a tutti i regimi alimentari, senza esclusione di quelli finalizzati alla nutrizione clinica per le malattie metaboliche e per l' obesità . E' ammessa anche dalla filosofia vegetariana e vegana . Svolge inoltre un'azione positiva sulla motilità intestinale . La porzione media di brovada è di 200 g (circa 35 kcal ).

La brovada è un alimento a base di rape (varietà colletto viola), lasciate macerare per uno o due mesi nelle vinacce acide di uva nera (residuo della produzione del mosto ). Il loro utilizzo gastronomico richiede la cottura in tegame o in padella e si limita alla formulazione dei contorni per le carni di maiale fresche o conservate ( costine , musetto ecc).