Bitto - Formaggio

Proprietà nutrizionali

Caratteristiche nutrizionali del Bitto

La composizione chimica del Bitto si distingue per l'alta percentuale di grasso, che - sulla sostanza secca - non scende oltre il 45%, mentre l'umidità media a 70 giorni di stagionatura (tempo minimo) è del 38% circa.

Il Bitto è un prodotto alimentare che appartiene al II gruppo fondamentale degli alimenti, quello di latte e derivati.

Assieme a quelli del I gruppo (carne, pesci e uova), gli alimenti del II gruppo hanno la funzione di apportare proteine ad alto valore biologico, ovvero ricche di amminoacidi essenziali. Inoltre, contribuiscono ad aumentare l'introito di calcio, fosforo e vitamina B2 (riboflavina).

D'altro canto, il Bitto è anche ricchissimo di grassi, che forniscono ben il 78% delle calorie totali dell'alimento. Con le sue 410 kcal per 100g, questo formaggio è un alimento estremamente energetico e dev'essere assunto con una frequenza di consumo saltuaria e porzioni moderate, soprattutto in caso di sovrappeso. Peraltro, contenendo molto colesterolo ed avendo una ripartizione degli acidi grassi a favore dei saturi, non si presta alla nutrizione per l'ipercolesterolemia.

Come tutti i formaggi, anche il Bitto contiene molto sodio, che proviene dal sale utilizzato in stagionatura. Questo minerale, se in eccesso, può aggravare l'ipertensione primaria sodio sensibile. Va poi ricordato che la notevole concentrazione di minerali del Bisso, se per un organismo sano può risultare anche vantaggiosa, per chi soffre di certe patologie renali costituisce un aspetto negativo da non sottovalutare.

Il formaggio contiene piccole quantità di lattosio, che potrebbero innescare una reazione avversa per i soggetti intolleranti più sensibili. Il glutine è invece assente. Il suo consumo si presta alla filosofia latto-vegetariana ma non a quella vegana.

Per concludere, in condizioni di buona salute, il Bitto è un alimento che può essere mangiato con una frequenza di 2 volte alla settimana e in porzioni uguali o inferiori a 80 g (circa 330 kcal), come pietanza (in sostituzione, NON in aggiunta, a carne, pesce o uova).