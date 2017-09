Generalità

I biscotti al latte sono alimenti dolci tipici inglesi, che appartengono al gruppo della pasticceria secca.

Si contraddistinguono per l'alto contenuto di latte e vengono utilizzati principalmente come alimenti da inzuppo o come snack dolci.

I biscotti al latte non devono essere confusi con i “Rich Tea”, invece prevalentemente utilizzati come pasticceria secca da tè.

I “Malted Milk” furono i primi biscotti al latte “propriamente detti”; vennero introdotti sul mercato nel lontano 1924 dalla “Elkes Biscuits” di Uttoxeter (Inghilterra). Oggi l'azienda è di proprietà dell'altrettanto britannica “Fox's Biscuits”.

I biscotti al latte tradizionali più popolari sono tre, rispettivamente appartenenti ad aziende diverse e riconoscibili per lo specifico design che raffigura:

Due contenitori di latte e una mucca.

Una mucca e una staccionata.

Una mucca e un vitello.

Alcune varianti dei biscotti al latte prevedono:

Aroma di vaniglia, cacao o banana.

Una copertura di cioccolato.

La formazione di un sandwich con della crema alla vaniglia racchiusa tra due biscotti.

Recentemente sono comparse delle varianti più “salutari” dei biscotti al latte tradizionali, dotate delle seguenti caratteristiche: