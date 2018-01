Impatto sul peso

La birra fa ingrassare? Tutto fa pensare di si, anche se come sempre questo dipende dal ruolo che riveste nell'alimentazione.

Fondamentalmente, la birra è una bevanda inutile. Questo significa che ha un contenuto chimico-nutrizionale non essenziale e nemmeno utile alla salute dell'uomo. Tutt'altro; come vedremo in seguito, quantità eccessive di birra possono portare a gravi patologie psichiatriche e metaboliche. E' pur vero che una o due unità alcoliche di birra chiara (330-660 ml) al giorno sono considerate nel range di sicurezza; peraltro, sembra che statisticamente parlando un consumo moderato di alcol sia associato a una buona aspettativa di vita; attenzione però, una correlazione statistica può avere mille significati diversi e fuorviare dal meccanismo reale del processo analizzato.

Appurato che la birra non è una bevanda necessaria, passiamo ora al suo ruolo nell'aumento del tessuto adiposo; ergo, ingrassare. La birra assunta in eccesso (si intende il superamento della porzione raccomandata o l'esubero calorico rispetto all'energia normocalorica), può far ingrassare a causa di vari fattori:

Conversione dell'alcol etilico in acidi grassi, quindi in trigliceridi da stoccare nel fegato (si legga anche Dieta e Steatosi Epatica – Fegato Grasso) e nel tessuto adiposo, con particolare interesse di quello viscerale Iperstimolazione dell'insulina con conseguente iperinsulinemia. A dosi moderate, l'assunzione di alcol con aumento dell'insulina provoca semplicemente una lieve riduzione della glicemia. Invece, se la quantità è abbondante e l'iperinsulinemia si manifesta in concomitanza dei pasti, avviene una compromissione del metabolismo nutrizionale. L'insulina ha una funzione anabolica che interessa, nelle persone sedentarie con scarsa sensibilità periferica muscolare, soprattutto il tessuto adiposo. Ciò significa che sollecita la produzione di grassi, oltre che dall'alcol anche a partire da glucidi ed amminoacidi, e favorisce il loro deposito all'interno degli adipociti Disinibizione alimentare. Bere una birra non ha solo una blanda funzione di aperitivo; nelle persone con tendenza soggettiva a mangiare più del normale, bere birra riduce i freni inibitori ed aumenta le possibilità di avere condotte alimentari inappropriate.

Dopo aver bevuto una birra di troppo è possibile rimediare? No. La trasgressione di una birra di troppo non può (e non deve) essere ABITUALMENTE compensata da una maggior attività fisica motoria o dalla riduzione degli alimenti nella dieta. Considerando che l'alcol etilico viene trasformato in grassi, verrebbe da pensare che sia sufficiente eliminare una parte dei grassi nella dieta. Non è così. Quelle della birra sono infatti calorie vuote, che non contribuiscono ad aumentare l'apporto di nutrienti utili, al contrario dei grassi da condimento come l'olio extravergine di oliva ricchi di vitamine, antiossidanti e acidi grassi buoni per la salute. Sorge un problema anche nel caso in cui si voglia aumentare l'attività motoria, che di per sé incrementerebbe anche l'appetito e quindi la tendenza a trasgredire ulteriormente.

In conclusione, se "scappa" una birra di troppo in fase di dieta dimagrante non cercate di rimediare goffamente ristrutturando la dieta; aggravereste la situazione.

Impatto psicotropo della birra

Gli effetti psicotropi della birra dipendono dalla quantità di bevanda assunta, dalla percentuale di alcol in essa contenuta, dal tempo trascorso da quando è avvenuto il consumo, dall'eventuale consumo di cibo, di farmaci e di droghe.

Quest'articolo non è incentrato sugli effetti psicotropi dell'alcol contenuto nella birra ma, cogliendo l'occasione per promuovere una corretta informazione, di seguito riporteremo una piccola tabella riassuntiva sugli effetti dell'alcol: