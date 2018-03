Dieta e formaggio Bagòss

Il Bagòss è un alimento ipercalorico ed iperlipidico che non si presta alla dieta ipocalorica normolipidica dimagrante contro il sovrappeso – soprattutto di grave entità. Quello stagionato, se grattugiato nei primi piatti, è concesso in porzioni di 5-10 g per volta.

La prevalenza degli acidi grassi saturi e l'abbondanza di colesterolo rendono il Bagòss sconsigliato in caso di ipercolesterolemia.

Grazie all'elevato valore biologico delle proteine, il Bagòss può essere considerato un'ottima sorgente di amminoacidi essenziali. È indicato in tutte le circostanze che richiedono di aumentare questi nutrienti – ad esempio malnutrizione generale o specifica, malassorbimento, aumentata richiesta nutrizionale come in gravidanza o praticando sport eccessivamente intensi e prolungati ecc. Questa funzione viene tuttavia limitata dalle caratteristiche nutrizionali "meno pregevoli" del formaggio, che richiedono di utilizzare porzioni di consumo e frequenza moderate.

Il lattosio, presente solo in tracce per l'abbondante stagionatura, lo rende inadeguato alla dieta per l'intolleranza specifica dei soggetti più sensibili. Per contro, aumentando la maturazione, incrementa anche il livello di istamina rendendolo non idoneo alla dieta contro questo tipo di intolleranza alimentare. È invece pertinente al regime alimentare contro la celiachia e l'iperuricemia.

Vista l'ampia gamma di vitamine idrosolubili del gruppo B, che svolgono principalmente la mansione di coenzimi, il formaggio può essere considerato un alimento molto nutriente ed utile a sostenere vari processi del metabolismo cellulare. Nel Bagòss abbonda anche la vitamina liposolubile A - o retinolo equivalenti (RAE) - che si rende necessaria a mantenere integra la funzione visiva, la capacità di riproduzione, la differenziazione cellulare ecc.

Vista la notevole concentrazione di sodio, il formaggio Bagòss dev'essere evitato o limitato sensibilmente nella dieta contro l'ipertensione arteriosa sodio sensibile.

L'abbondanza di calcio e fosforo è una proprietà nutrizionale utilissima per ottimizzare il metabolismo scheletrico, ad esempio durante la crescita, in gravidanza (nella quale il Bagòss, per ragioni igieniche, dev'essere cotto) e in terza età – prevenzione della rarefazione ossea da osteoporosi. Nota: per la salute delle ossa è anche necessario garantire l'apporto di vitamina D.

Non è ammesso nella vegana. Per la presenza di caglio animale, dev'essere escluso anche in quella vegetariana. Non ha controindicazioni per le religioni musulmana, ebraica e induista. Le opinioni dei buddisti osservanti, a tal proposito, sono discordanti.

La porzione media di formaggio Bagòss è di circa 80 g.