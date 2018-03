Anice stellato in cucina

L'anice stellato contiene anetolo, la stessa molecola che conferisce sapore e profumo all'aneto.

Recentemente, l'anice stellato è entrato in uso anche nella cucina occidentale come sostituto economico dell'anice tradizionale, così come nella produzione di liquori, in particolare dell'italianissimo "Galliano". Fa parte della ricetta della sambuca, del pastis, del sassolino e di vari tipi di assenzio. A livello casalingo, conl l'anice stellato si produce il mistrà – delle regioni Marche e Lazio. A questa spezia viene attribuita la capacità di migliorare il sapore della carne.

L'anice stellato viene usato, in tutto il subcontinente indiano, come spezia necessaria alla preparazione del biryani e del masala chai. È ampiamente utilizzato nella cucina cinese, in quella malese e indonesiana. Viene coltivato per uso commerciale in Cina, India e molti altri paesi dell'Asia. L'anice stellato è anche un ingrediente primario della "polvere tradizionale a cinque spezie", tipica della cucina cinese. È fondamentale nella produzione del phở, una zuppa di spaghetti vietnamita.

L'anice stellato è anche usato nella ricetta francese del vin brulé o vin chaud (vino caldo). Se lasciato macerare nel caffè, ne amplia ed arricchisce il sapore. Per questo utilizzo, i baccelli possono essere riutilizzati più volte.