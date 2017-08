Allergia ai Crostacei

Cos'è l'allergia ai crostacei? Per allergia si intende una reazione avversa immunomediata (liberazione di certe immunoglobuline) nei confronti di una o più sequenze peptidiche ben precise. Nel caso delle allergie alimentari, i sintomi (più o meno gravi) compaiono dopo l'ingestione degli alimenti che contengono queste sequenze amminoacidiche; a seconda dei casi, tali sintomi possono insorgere quasi immediatamente o dopo molte ore (in seguito alla digestione del cibo verso cui si è allergici).

Quella ai crostacei è un'allergia tra le più comuni, frequenti e diffuse in tutto il mondo. È anche una delle più pericolose e detiene il primato assoluto di ricoveri ospedalieri. Compare più spesso in età adulta che in fase giovanile. Allergia ai crostacei NON è sinonimo di allergia al pesce e ai molluschi. Chi soffre di reazioni allergiche ai molluschi può, in teoria, mangiare tranquillamente i pesci “propriamente detti” (quelli con le lische, per intenderci, come orata, alici, tonno ecc), seppie, polpo, calamaro, totano, moscardino, lumache di mare e di terra, cozze, vongole, fasolari, telline, ostriche, capesante, canestrelli, tartufi di mare, cannolicchi ecc. D'altro canto, prima di allargare le proprie scelte alimentari a queste soluzioni, l'allergico ai crostacei dovrebbe consultare un allergologo e seguire un iter diagnostico ben preciso.

Nota: anche se statisticamente l'allergia ai crostacei è più spesso definitiva, non è dato saperlo con certezza. Questo dipende molto dal caso e non si conoscono metodi per identificarne il tempo di permanenza.

Trattamento Gestione e trattamento dell'allergia di crostacei Di seguito sintetizzeremo brevemente i punti necessari alla gestione e al trattamento dell'allergia ai crostacei: La prima regola fondamentale e inalienabile di qualunque allergia è di evitare i cibi che innescano la reazione sintomatica; tra questi ricordiamo: Crostacei Alimenti che li contengono o che contengono loro derivati; è sempre necessario controllare attentamente le etichette alimentari. Si consiglia di prestare molta attenzione ai prodotti come il surimi, gli snack da friggere ecc Cibi che vi sono entrati in contatto; è indispensabile, soprattutto nei pasti consumati al di fuori delle mura domestiche, comunicare efficacemente con il personale di cucina. Nel paragrafo precedente abbiamo specificato che l'allergia ai crostacei è una forma di reazione avversa differente dall'allergia al pesce e ai molluschi. Tuttavia, soprattutto in ristorazione collettiva, non sono rari i casi di contaminazione crociata provocata dal miscuglio dei vari prodotti. Per fare un esempio banale, se nel menù del ristorante viene offerto il “fritto misto”, con tutta probabilità i vari ingredienti sono già mischiati tra loro. Ordinando un “fritto senza gamberi”, ci sono altissime probabilità che l'operatore di cucina elimini semplicemente i gamberi dal preparato. Oppure, l'olio stesso utilizzato per la cottura potrebbe essere ricco di residui dei gamberi cotti in precedenza. In entrambi i casi, un allergico molto sensibile andrebbe di certo incontro a una reazione sintomatica più o meno grave. SOLO per le forme allergiche lievi, è possibile tenere a bada alcuni sintomi con l'utilizzo di farmaci antistaminici e corticosteroidi Sospettando l'insorgenza di reazioni allergiche “potenzialmente” gravi, soprattutto l'anafilassi (potenzialmente mortale), è indispensabile avere sempre a portata di mano farmaci auto-iniettabili a base di epinefrina (adrenalina). E' altresì fondamentale assicurarsi che questi farmaci: Vengano iniettati tempestivamente, alla comparsa dei primi sintomi; ricordiamo che una reazione allergica grave è molto più pericolosa dei potenziali effetti collaterali dell'epinefrina (ansia, irrequietezza, vertigini; raramente tachicardia, ipertensione ed edema polmonare) Non siano scaduti Siano almeno in due dosi; la seconda può essere fondamentale nel caso la prima venga rotta o se la reazione è molto grave. Inoltre, se l'allergico ai crostacei è un bambino, in caso di assenza dei genitori, è fondamentale che siano informati e addestrati gli adulti presenti ai pasti (ad esempio gli insegnanti scolastici, i baby sitter ecc). Nota: è importante che l'allergologo fornisca una prescrizione che specifichi il trattamento di emergenza con il tipo di farmaci da usare e il dosaggio, in relazione ai sintomi.