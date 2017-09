Alimenti che Fanno Dimagrire

Alimenti e dimagrimento Il dimagrimento è un processo di riduzione della massa adiposa che provoca, di conseguenza, la diminuzione del peso corporeo. I presupposti necessari al dimagrimento sono tre: Consumo energetico superiore all'introito calorico alimentare Equilibrio dietetico, inteso come corretta ripartizione dei nutrienti e dei pasti, e idoneità delle porzioni (alle quali sono correlati il carico e l'indice glicemico, la percentuale di grassi ecc) Stato di salute normale e omeostasi fisiologica (equilibrio ormonale e assenza di patologie che possono compromettere lo smaltimento del contenuto adiposo come, ad esempio, l'insulino resistenza non compensata). Non esistono, quindi, alimenti capaci di “far dimagrire”. Si tratta di una proprietà dietetica multifattoriale, influenzata soprattutto dalla porzione, dal pasto e dalla composizione dietetica generale.



Caratteristiche Caratteristiche degli alimenti che fanno dimagrire Quali sono le caratteristiche degli alimenti che fanno dimagrire? Nell'organizzazione di uno schema nutrizionale dimagrante, certi alimenti possono essere considerati più o meno adeguati. Potrà sembrare strano ma, oltre alla composizione chimica, il criterio che influenza maggiormente questo aspetto è la capacità saziante, che si ripercuote inesorabilmente sulla praticabilità della porzione. Infine, come risultato del rapporto tra la composizione chimica e la porzione, si ottiene l'impatto metabolico.

Per farla breve, il cibo che si presta maggiormente al dimagrimento deve avere soprattutto le seguenti caratteristiche: Bassa densità calorica Bassa quantità di lipidi (ad eccezione dei grassi da condimento, come l'olio) Bassa o media quantità di carboidrati Assenza di alcol etilico Alta quantità d'acqua Alta quantità di fibre. Esistono poi alcuni alimenti e bevande ai quali, talvolta del tutto ingiustificatamente, vengono attribuite capacità dimagranti. In seguito vedremo quali sono.

Composizione Chimica Composizione chimica degli alimenti che fanno dimagrire Nel contesto dimagrante, la composizione chimica degli alimenti è un aspetto fondamentale. E' importante soprattutto valutare la ripartizione dei macronutrienti energetici: carboidrati disponibili, acidi grassi e proteine. In base ai fondamenti della dieta mediterranea, i glucidi devono essere quelli più abbondanti, con minor importanza degli zuccheri semplici (soprattutto quelli aggiunti) a vantaggio dei polimeri complessi (amido). Seguono i lipidi (25-30 % delle calorie totali) e infine le proteine (la quantità consigliata è oggetto di controversie, ma anche per le fonti bibliografiche più permissive non dev'essere superiore al 18-20%). Poiché ogni nutriente energetico apporta una quantità calorica differente (acidi grassi 9 kcal/g, proteine 4 kcal/g e glucidi 3,75 kcal/g), la prevalenza di uno o dell'altro in relazione alla quantità di acqua e fibre (che non forniscono calorie), stabilisce la densità calorica dell'alimento. Potremmo quindi affermare che gli alimenti che fanno dimagrire sono poco calorici, grazie alla bassa concentrazione di nutrienti energetici (soprattutto lipidi) e alla ricchezza di acqua e fibre.

Capacità Saziante Gli alimenti che fanno dimagrire hanno un'alta capacità saziante. Questo parametro misura la quantità di cibo necessaria a inibire lo stimolo dell'appetito. La cosiddetta sazietà è il risultato di diversi stimoli lanciati dall'apparato digerente, tra i quali i più rilevanti sono: Pienezza viscerale, che rilascia ormoni e neurotrasmettitori in seguito alla distensione dello stomaco

Aumento dell'insulinemia. L'insulina è un ormone che viene stimolato dall'incremento di certi nutrienti nel sangue (glucosio, amminoacidi e acidi grassi. Svolge molte funzioni metaboliche - anaboliche e, al tempo stesso (in ambito fisiologico), riduce il desiderio di mangiare. Acqua e fibre sono i fattori nutrizionali che facilitano di più il raggiungimento della pienezza viscerale senza eccedere con i nutrienti energetici e con le calorie. Quantità moderate di carboidrati facilmente digeribili stimolano rapidamente, ma in quantità non eccessive, l'insulina. Al contrario, proteine e grassi hanno una digestione più lenta e richiedono in genere un tempo superiore, ragion per cui saziano meno nel breve termine; sarebbe quindi utile attendere il tempo necessario a far avanzare la digestione e l'assorbimento. Quantità elevate di ogni nutriente aumentano significativamente l'insulinemia ma forniscono molte calorie.

Porzione Praticabilità della porzione degli alimenti E' un dettaglio spesso trascurato. In verità, la praticabilità della porzione sta alla base della buona riuscita di una terapia alimentare. Ogni alimento ha quindi una porzione media consigliabile e una cosiddetta porzione praticabile. Quella consigliabile corrisponde alla quantità di cibo che, in base al contenuto nutrizionale e alla capacità saziante, i LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia) suggeriscono di adottare. Quella praticabile, nella maggior dei casi simile alla precedente, è riferita alla soggettività ma anche alla ragionevolezza (senza allontanarsi troppo dalla media). In un regime alimentare controllato, un determinato alimento/ricetta/pasto ha lo scopo di fornire calorie e nutrienti in quantità ben precise. Tra due alimenti con apporto energetico differente, la porzione del cibo più energetico è inferiore all'altra; infatti, nelle diete dimagranti spesso vengono concessi alimenti “non esattamente ipocalorici” in quantità più contenute. D'altro canto, bisogna sempre fare i conti con la capacità saziante. A parità di calorie, un alimento molto grasso potrebbe richiedere porzioni di ½ o addirittura 1/3 rispetto ad un altro magro. Come risultato, avremo la stessa quantità energetica ma, mentre nel primo caso la porzione è quasi certamente NON praticabile, nel secondo è perfettamente adeguata (ad es 30 g di pancetta VS 100 g di petto di pollo).