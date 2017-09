Cosa sono

Cosa significa alimenti astringenti?

Gli alimenti astringenti sono, come suggerisce il termine stesso, cibi dotati di proprietà astringenti.

In chimica, il termine "astringente" indica la capacità di far precipitare le proteine colloidali in un soluto. D'altro canto, lo stesso termine è utilizzato in ambito nutrizionale per indicare la proprietà di cibi e bevande di allappare in bocca e/o di aumentare la consistenza delle feci.

In pratica, gli alimenti astringenti sono il rimedio non farmacologico più efficace contro la diarrea.

Vedi anche: Dieta e Diarrea ed Esempio Dieta contro la Diarrea.

Capacità astringente per precipitazione delle proteine colloidali

L'effetto astringente è esercitato soprattutto grazie alla combinazione di fenoli ad alto e basso peso molecolare, e ai tannini in presenza di proantocianidine (altri polifenoli caratterizzati dalla ripetizione oligometrica di flavonoidi). Si tratta di un argomento abbastanza complesso, pieno di tecnicismi, che tuttavia può essere riassunto e interpretato dal lettore come segue:

“i composti vegetali che esercitano la funzione astringente sono quelli che allappano in bocca (come avviene per il caco acerbo), che colorano i cibi (ad esempio il rosso dell'uva e del vino) e che, in generale, vengono considerati benefici per la salute (antiossidanti, ipocolesterolemizzanti ecc)”.

Capacità astringente per assorbimento dell'acqua nelle feci

Secondariamente, grazie alla loro capacità assorbente, esercitano un'azione astringente intestinale anche i cibi amidacei poveri d'acqua e a bassissimo residuo di fibre; alcuni esempi sono patate lesse, cereali raffinati (come il riso brillato), amidi isolati (come quello di riso, la maizena, la frumina, la tapioca) ecc.