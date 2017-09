Introduzione

Utilizzo dell'agopuntura per dimagrire

Alcuni agopuntori ritengono che l'agopuntura rappresenti un metodo molto efficace per dimagrire. D'altro canto, la maggior parte della comunità scientifica - soprattutto il ramo di dietetica, alimentazione e nutrizione umana - considera questa tecnica totalmente inefficace.

I professionisti dotati di riconoscimenti accademici che suggeriscono l'agopuntura per dimagrire sono mossi, in genere, da un interesse di tipo economico; praticano loro stessi l'agopuntura o lavorano in una struttura abilitata o possiedono delle convenzioni. Esistono poi alcune testimonianze che si oppongono allo scetticismo dei medici occidentali, elogiando gli effetti dimagranti dell'agopuntura. Tuttavia, è anche necessario considerare l'effetto placebo e il livello di autosuggestione dei praticanti. Quindi, a conti fatti, la percentuale di successo dell'agopuntura per dimagrire risulta davvero inconsistente. Entriamo più nel dettaglio.

Cos'è l'agopuntura?

L'agopuntura è una forma di medicina alternativa orientale che si basa sull'innesto cutaneo, in una piccola zona o in gran parte della superficie corporea, di aghi sottilissimi e appuntiti.

Teoria e pratica dell'agopuntura non si basano sui criteri scientifici della medicina occidentale, bensì sul flusso dell'energia vitale (qi) che attraversa i meridiani corporei, in relaziona ai quali vengono identificati i punti di agopuntura. Per questo motivo, anche se molti agopuntori moderni rinnegano i fondamenti tradizionali (sostenendo di operare nel campo della riflessologia), questa tecnica non è considerata una scienza, bensì una pseudoscienza.

In verità parlare genericamente di agopuntura è piuttosto riduttivo; esistono molte filosofie e tecniche differenti, che variano sensibilmente a seconda della provenienza.

In occidente il metodo di agopuntura più diffuso è senza'altro quello della medicina tradizionale cinese; non a caso l'agopuntura è nata in Cina, approssimativamente nel 100 a.C. Negli Stati Uniti, l'agopuntura cinese viene utilizzata, in combinazione alla medicina scientifica, prevalentemente nella terapia del dolore; altre applicazioni sono: per smettere di fumare, per stimolare la secrezione di alcune ghiandole, contro l'impotenza ecc.

Per evitare qualunque polemica in merito, ci limiteremo a ricordare che lo studio (revisione sistematica) attualmente considerato più approfondito (Acupuncture: Does it alleviate pain and are there serious risks? A review of reviews) ha trovato scarse prove di efficacia dell'agopuntura, anche nel trattamento del dolore.

I lavori più recenti non si dissociano da questa conclusione.