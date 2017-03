Caratteristiche Nutrizionali

La caratteristica principale dell'acqua Lete è la bassa concentrazione di sodio; con in suoi 4,9 milligrammi su litro è tra le acque NATURALI con il più basso contenuto di sodio.

L'azienda pubblicizza questo prodotto attribuendogli anche capacità digestive, diuretiche e benefiche per lo sport, grazie alla presenza di bicarbonato di calcio; come vedremo, queste caratteristiche possono essere messe in discussione.

Acqua Lete, Sodio e Ipertensione

Il sodio è un minerale naturalmente contenuto negli alimenti e nelle bevande.

La sua presenza nei prodotti “naturali”, non lavorati, è piuttosto bassa.

Al contrario, è molto concentrato nel sale da cucina (cloruro di sodio), in altri condimenti (come la salsa di soia) e nei cibi lavorati-conservati (formaggi, insaccati, scatolame in salamoia o precedentemente cotto in acqua salata, carne e pesce sotto sale ecc) .

Il sodio viene consumato eccessivamente in quasi tutti i regimi nutrizionali dell'emisfero occidentale.

L'acqua Lete, dunque, costituisce una bevanda minerale naturale con un basso apporto di sodio.

Questo minerale viene considerato un fattore di rischio per l'insorgenza e il peggioramento di una patologia chiamata ipertensione arteriosa primaria; in particolare delle forme cosiddette “sodio-sensibili” (cioè che reagiscono al variare del sodio nella dieta).

In parole povere, chi risulta sensibile al sodio ed è a rischio/affetto da ipertensione dovrebbe tentare di ridurlo il più possibile per scongiurare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia.

In questo senso, a patto che l'iperteso rispetti gli altri criteri nutrizionali della dieta contro l'ipertensione, la scelta di acqua lete piuttosto di un'altra con più sodio potrebbe avere un senso terapeutico.

Sodio dell'Acqua: E' Realmente Importante?

Per la maggior parte degli ipertesi e per i soggetti sani, la risposta è no!

Un discorso a parte andrebbe affrontato per chi soffre di problemi gravi ai reni, ma in tal caso sono implicati anche molti altri minerali.

Bevendo esclusivamente acqua commerciale RICCA di sodio (fino a oltre 2 litri al giorno), è possibile compensare questo “esubero” utilizzando un pizzico di sale in meno sull'insalata.

Peraltro l'ipertensione (anche grave) è curata con l'ausilio di farmaci specifici che rendono l'alimentazione più “tollerabile”.

Questo non dev'essere inteso come un esorto a consumare il sale liberamente, soprattutto in caso di patologia.

Tuttavia, nella scelta dell'acqua è consigliabile non lasciarsi fuorviare dalle pubblicità e mettere bene “sulla bilancia” sia il costo del prodotto che il vantaggio potenzialmente ottenibile. Tale vantaggio è davvero irrisorio, come testimoniato dalla seguente tabella:

Contenuto in sodio di alcune acque minerali commerciali (espresso in mg/L) San Bernardo 0,8 Lauretana 1 Sant'Anna 1,2 Levissima 1,9 Vera 2 Vitasnella 3,3 San Francesco 3,8 Lete 5 San Benedetto 6 Acqua Fiuggi 6,3 Acqua Panna 6,4 Evian 6,5 Ferrarelle 50 Uliveto 73,1

La dieta di un "italiano medio" apporta circa 4 grammi di sodio (4.000 mg), quindi ipotizzando di bere 1,5 litri di acqua Lete al giorno il risparmio di sodio rispetto a un'acqua Ferrarelle sarebbe di 67,5 mg, che nella dieta dell'italiano medio equivale a una riduzione di appena l'1,68% del sodio complessivo. Se invece la sostituzione fosse fatta rispetto ad altre acque minerali oligominerali le differenze sono ancora inferiori; ad esempio, preferendo la Lete alla San Benedetto il risparmio quotidiano di sodio, sempre secondo l'esempio prececedente, sarebbe dello 0,15%.

Acqua Lete, Sodio e Sport

Il sodio rappresenta anche il principale catione extracellulare e svolge delle funzioni vitali; ergo, la sua presenza nella dieta è indispensabile.

Per un soggetto sedentario, il sodio presente negli alimenti naturali è sufficiente a compensare il fabbisogno nutrizionale, mentre quello degli alimenti lavorati, unito al condimento (detto sodio discrezionale), diventa eccessivo; l'esubero viene per lo più eliminato con le urine ma talvolta questa via di escrezione non è sufficiente.

Al contrario, per un soggetto sportivo il sale impiegato come condimento (ovviamente con moderazione) risulta in un certo senso molto utile.

Infatti, assieme al potassio, questo minerale è l'elemento più presente nel sudore e senza aumentarne la quantità nella dieta, in presenza di perdite molto intense, potrebbe risultare carente.

Ecco spiegato il motivo per cui, l'acqua Lete non ha una vera applicazione nella dieta dello sportivo normale, soprattutto nei mesi estivi.

D'altro canto, nel sito ufficiale di acqua Lete viene pubblicato quanto segue:

“Due importanti studi clinici, pubblicati su The Open Sport Medicine Journal 2011 n.5 e sul Journal of the International Society of Sport Nutrition affermano che in aggiunta agli effetti positivi per la diuresi e per la digestione, il consumo abituale del'acqua minerale effervescente naturale Acqua Lete può essere un vettore nutrizionale di pregio che migliora il recupero muscolare e lo stato di idratazione degli atleti”.

Vediamo perché.

Acqua Lete e Bicarbonato di Calcio

Lo studio si intitola “Supplementation of Acqua Lete® (Bicarbonate Calcic Mineral Water) improves hydration status in athletes after short term anaerobic exercise” – Tradotto: “Il supplemento di acqua Lete® (acqua minerale con bicarbonato di calcio) migliora lo stato di idratazione negli atleti dopo l'esercizio anaerobico a breve termine].

In conclusione, tutti gli atleti idratati con acqua Lete® avrebbero mostrato un impatto positivo sullo stato di idratazione in seguito all'esercizio fisico di tipo anaerobico (nel quale si tende a produrre più acido lattico rispetto a quello aerobico), con una significativa riduzione del peso specifico delle urine (meno concentrate) e un effetto positivo sul pH delle stesse (più alcaline).

In definitiva, questi risultati sembrano avere a che fare di più con la presenza di bicarbonato di calcio che con la bassa concentrazione di sodio; inoltre, possono essere considerati validi solo per sportivi che praticano attività anaerobica nella quale si produce molto acido lattico.

Acqua Lete e Digestione

La teorica funzione pro-digestiva di acqua Lete è anch'essa imputabile alla presenza di bicarbonato di calcio.

Questa molecola alcalinizzante svolgerebbe un effetto di aumento del pH gastrico tamponando i succhi gastrici.

Iniziamo specificando che dopo un pasto normale, una persona sana non dovrebbe aver bisogno di alcun “aiuto” per digerire.

Detto questo, i succhi gastrici sono fondamentali per la digestione delle proteine; tant'è che una eventuale carenza di acido cloridrico è considerata una vera e propria malattia responsabile di disagi anche rilevanti (compresi alcuni difetti dell'assorbimento nutrizionale).

Volendo trovarle un'applicazione simile, l'acqua Lete potrebbe essere di maggior aiuto a chi invece tende a soffrire di iper-acidità; tuttavia, questa condizione può essere l'anticamera di disturbi più seri come la gastrite, la malattia da reflusso gastroesofageo e anche l'ulcera peptica. Ciò significa che non è opportuno “sperimentare” l'efficacia dell'acqua Lete e personalmente consiglio di rivolgersi a un medico per la diagnosi e la terapia.

In ultimo, si potrebbe prediligere l'acqua Lete durante i pasti più abbondanti del solito a base di alimenti proteici (carne, pesce, uova); in tal caso, spesso avviene una produzione eccessiva di succhi gastrici che, dopo aver digerito con fatica le proteine, rallentano lo svuotamento gastrico (per lasciar passare il cibo all'intestino è indispensabile che si innalzi il pH, processo normalmente svolto da cellule specializzate).

D'altro canto, ricordiamo che in questi casi possono risultare inefficaci anche dei prodotti concentrati come la magnesia e la citrosodina; ecco perché difficilmente l'acqua Lete sarà in grado di esercitare un effetto realmente misurabile.