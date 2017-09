Zucchine Trifolate

Qualche consiglio…

Per un risultato ottimale, utilizzate una padella capiente ed evitate di sovrapporre troppi strati di zucchine: così facendo, si cucineranno al meglio senza spappolarsi.

Il sale aggiungetelo solo alla fine: come sappiamo, il sale tende a togliere l’acqua di vegetazione della verdure, perciò è buona regola unirlo solo alla fine per evitare che la polpa diventi molliccia.

In questa ricetta suggeriamo di tagliare le zucchine a rondelle, ma si possono anche tagliare a tocchetti oppure a listarelle.