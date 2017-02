Succo di Mela e Lattuga per Depurarsi dopo le Feste

Perché si parla di “succo per depurarsi dopo le feste”?

Per preparare questa ricetta abbiamo selezionato degli alimenti specifici, con proprietà principalmente purificanti, anti-gonfiore e lassative. La mela aiuta a placare l’appetito ed è ricca di pectina, una fibra solubile in grado di controllare i livelli di colesterolo nel sangue, di tenere a bada l’appetito e di regolarizzare l’attività intestinale, spesso compromessa dopo le abbuffate delle feste.

La lattuga agisce come lassativo per la presenza di fibra; inoltre, la lattuga ha un ottimo potere saziante, è ricca di vitamina C ed agisce positivamente a livello del fegato e delle vie biliari. Il sedano vanta proprietà diuretiche ed i semi di finocchio aiutano ad eliminare il gonfiore a livello addominale. Infine, lo zenzero agisce come digestivo ed antinfiammatorio.