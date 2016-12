Patate Sabbiose al Forno

Quali patate utilizzare?

Per preparare le patate sabbiose, si consiglia di usare patate a pasta gialla o patate con la buccia rossa. Chi desidera utilizzare patate novelle, può evitare di sbucciarle, avendo cura, tuttavia, di strofinarle con una spazzola per eliminare ogni traccia di impurità.

Si sconsiglia, invece, l’uso delle patate a pasta bianca, ideali per preparare altre ricette, come ad esempio gnocchi e purè.