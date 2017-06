Patate Novelle alla Mediterranea - Al Forno

Lo sapevi che…

Le patate novelle si distinguono per la buccia sottilissima e per la consistenza poco farinosa: per queste caratteristiche, le patate novelle sono ideali da consumare con la buccia e da cuocere al forno. I tempi di cottura possono variare in base alla grandezza delle patate. Per una cottura omogenea, si consiglia di scegliere patate dalla stessa dimensione.

La precottura in acqua è importante per velocizzare i tempi di cottura al forno.