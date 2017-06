Patatine Fritte Perfette - Tutti i Segreti per Friggerle in Casa

Una volta, una signora di un ristorante mi disse “alla patatina non si rinuncia”: in effetti, sfido chiunque a resistere all’assaggio di una patatina fritta! Oggi commetteremo un peccato di gola: scopriremo tutti i trucchi per preparare in casa le patatine fritte. La preparazione non è immediata (anzi, il procedimento è molto lungo!) ma il risultato vi sorprenderà e direte addio alle patatine prefritte congelate!

Video della Ricetta