Insalata Tiepida di Orzo per Depurarsi dopo le Feste

Perché si parla di insalata “per depurarsi”?

Dopo i bagordi delle feste natalizie, il nostro organismo ha accumulato tossine che devono essere allontanate velocemente per ripristinarne la corretta funzionalità. A tale scopo, consigliamo di seguire, per un breve periodo, una dieta depurativa: un esempio è rappresentato da questa insalata tiepida. Infatti, tra gli ingredienti principali troviamo l’orzo, in grado di agire come antinfiammatorio ed emolliente del tratto gastro-intestinale, regolarizzando l’attività intestinale per la presenza di fibra. Anche i broccoli agiscono come lassativi e sono utili anche per favorire la sensazione di sazietà.

Le albicocche secche vantano proprietà lassative ed il sedano è un efficace rimedio per contrastare il deposito di grassi in eccesso; inoltre, il sedano vanta proprietà ipocolesterolemizzanti.

Anche la mela contribuisce a depurare l’organismo: calma l’appetito, aiuta a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue e regolarizza l’attività intestinale.