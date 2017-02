Come Sbucciare le Patate Lesse in 5 Secondi

Le patate bollite con la buccia conservano il loro sapore ed assumono una consistenza perfetta per preparare gustose insalate o fantastici purè! La sbucciatura delle patate deve avvenire immediatamente, quando le patate sono ancora bollenti: esiste un metodo per eliminare facilmente la buccia, ovviando al rischio di scottarsi le dita? Con i trucchi di Alice e My-personaltrainer, sbucciare le patate (senza scottarsi!) non sarà mai stato così semplice e veloce.

Scoprite anche come schiacciare le patate senza sbucciarle!

Video della Ricetta