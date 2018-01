Le patate impiegano troppo tempo per cuocere? In effetti, le cotture in acqua e a vapore richiedono molto tempo! Ho trovato un modo per velocizzare i tempi e cuocere le patate con la buccia, utilizzando il microonde: in una manciata di minuti otterremo delle perfette patate, solide e compatte (per nulla acquose). Scoprite i dettagli.