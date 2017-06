Cosa sapere prima di iniziare

Esistono molti modi per preparare le uova al tegamino (chiamate anche uova all’occhio di bue): c’è chi le frigge nell’olio, chi nel burro o nella margarina, chi ama il tuorlo piuttosto solido, chi invece apprezza il tuorlo crudo. C’è perfino chi gira le uova in padella come fossero una frittata. La ricetta originale prevede di friggere le uova (non sbattute) in un tegame rovente unto di grasso (animale o vegetale): l’uovo all’occhio di bue è pronto quando l’albume ha assunto una colorazione bianca, ed il tuorlo si presenta coperto da una pellicola lucida e brillante. Un uovo all’occhio di bue perfetto non deve presentare la crosticina croccante e marroncina lungo il bordo, ma l’albume deve apparire bianco candido, morbido ed uniforme.

Alcune persone preferiscono una cottura prolungata delle uova, affinché il tuorlo non appaia eccessivamente liquido: a tal proposito, è possibile coprire la padella con il coperchio.

Di seguito, suggeriamo la preparazione di due tipologie di uova (di gallina e di oca), svelando i trucchi per prepararle con pochi grassi.