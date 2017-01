Polpette Vegane di Lenticchie

Prima di iniziare…

Questa ricetta può essere considerata un modo alternativo per recuperare gli avanzi.

Le lenticchie si preparano facilmente: abbiamo lasciato in ammollo i legumi per mezz’ora in acqua calda. Abbiamo sciacquato le lenticchie e cotte con un filo d’olio, sale, pepe, aglio, concentrato di pomodoro e mezzo bicchiere d’acqua per mezz’ora o fino a quando sono diventate morbide.

Altro ingrediente protagonista delle polpette è rappresentato dal cotechino vegetale, che può essere comunque sostituito con seitan o muscolo di grano. Il cotechino vegano si prepara con glutine puro, farina di piselli, aromi e fagioli cannellini. Per tutti i dettagli, consigliamo la visione della videoricetta specifica.