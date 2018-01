Oggi portiamo l'Oriente in cucina con il maiale in agrodolce: la ricetta originale prevede di friggere i bocconcini di carne di maiale nell'olio e di insaporirli poi in un sugo agrodolce a base di peperoni e cipolla. Ho modificato la ricetta per renderla più leggera e adattarla al mio gusto. Scoprite la mia proposta.