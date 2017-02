Frittata Sottovuoto con Spinaci - Omelette in a Bag

La Frittata Sottovuoto con Spinaci è un alimento che rientra nel gruppo delle pietanze.

Ha un apporto energetico medio-basso, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dalle proteine e infine dai carboidrati.

Gli acidi grassi sono prevalentemente insaturi, i peptidi ad alto valore biologico e i glucidi semplici.

Le fibre sono presenti in quantità poco rilevanti, mentre il colesterolo è parecchio elevato.

L'Omelette in a Bag non è particolarmente indicata nella dieta per l'ipercolesterolemia.

Non contiene glutine e si presta all'alimentazione per la celiachia.

Apporta lattosio; di conseguenza non si presta alla nutrizione per la relativa intolleranza alimentare.

E' pertinente alla filosofia latto ovo vegetariana ma non a quella vegana.

La porzione media come alimento da prima colazione è di soli 100 g (circa 130 kcal), che forniscono ben 310 mg di colesterolo (la quantità massima giornaliera prevista per un adulto sano).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 130.00 Kcal Carboidrati: 2.20 g

Proteine: 12.30 g Grassi: 8.10 g di cui saturi: 3.69g

di cui monoinsaturi: 3.50g

di cui polinsaturi: 0.90 g Colesterolo: 311.30 mg

Fibre: 0.60 g