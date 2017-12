Torta Proteica al Cioccolato

Chi l'ha detto che gli sportivi, per mantenersi in forma, debbano rinunciare ai dolci? Se lo pensate davvero, vorrei oggi farvi cambiare idea e proporvi una torta proteica davvero golosa, con tante proteine e pochi grassi e zuccheri! Perfetta per chi fa sport e ama mantenersi in forma, senza rinunciare al gusto.