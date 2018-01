Panna Vegetale allo Yogurt

Attenzione

La panna allo yogurt non ha capacità montanti, ovvero non si può utilizzare per decorare o farcire torte: la funzione è la stessa della panna da cucina, dunque si può usare per condire la pasta o per preparare impasti di torte (come alternativa al burro).

Per ottenere questa panna, è indispensabile l'uso del mixer a immersione: non si può ottenere con le fruste elettriche.