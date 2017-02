Zuppa Dietetica per Purificarsi Dopo le Feste

Lo sapevi che…

Il glucomannano è un polisaccaride derivato dal mannosio, presente nel tubero konjac. A contatto con l’acqua, non si scinde in zuccheri semplici ma aumenta il proprio volume fino a formare una massa gelatinosa e densa che distende le pareti dello stomaco con effetto anoressizzante (riduce la sensazione di fame). È indicato in caso di stitichezza e come coadiuvante delle diete dimagranti.

Apporta pochissime calorie perché la fibra non viene digerita dall’organismo, lasciando però una tipica sensazione di sazietà.