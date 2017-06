Quella delle Fettuccine al Limone con Salsa al Prezzemolo è una ricetta che appartiene al gruppo dei primi piatti.

Le calorie provengono soprattutto dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi monoinsaturi e i peptidi ad alto valore biologico.

Il colesterolo è abbondante e le fibre significative.

Le Fettuccine al Limone con Salsa al Prezzemolo sono un alimento che si presta a quasi tutti i regimi alimentari. E’ consigliabile ridurne la frequenza di consumo e la porzione media in caso di ipercolesterolemia.

L’abbondanza di fibre può favorire la peristalsi intestinale.

Contengono glutine, per cui non si prestano alla dieta per la celiachia.

Non contenendo lattosio, sono adatte alla dieta per l’intolleranza verso lo zucchero del latte.

Sono ammesse dalla filosofia vegetariana ma non da quella vegana.

La porzione media (di ingredienti) è di circa 100-150 g (240-360 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 239.00 Kcal Carboidrati: 32.40 g

Proteine: 8.20 g Grassi: 9.40 g di cui saturi: 1.97g

di cui monoinsaturi: 6.21g

di cui polinsaturi: 1.26 g Colesterolo: 104.30 mg

Fibre: 2.00 g