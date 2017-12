Tagliatelle di Crespelle - In Bottiglia

Le Tagliatelle di Crespelle sono un alimento che appartiene al gruppo dei primi piatti.

Si tratta di una ricetta mediamente energetica, le cui calorie sono fornite principalmente dai lipidi, seguiti dai carboidrati e infine dalle proteine.

Gli acidi grassi sono tendenzialmente monoinsaturi, i glucidi complessi e i peptidi a medio e alto valore biologico.

Le fibre sono scarse, mentre il colesterolo risulta rilevante.

Gli alimenti ricchi di istamina sono il formaggio pecorino e lo speck; l’albume d’uovo è un istamino-liberatore.

La ricetta contiene glutine e apporta una elevata quantità di lattosio.

In porzioni normali e con frequenza di consumo saltuaria, le Tagliatelle di Crespelle si prestano alla maggior parte dei regimi nutrizionali. Si tratta di un alimento da evitare, in porzioni rilevanti e con frequenza significativa, nella dieta dell’ipercolesterolemico. Non è ammessa nella dieta contro la celiachia e l’intolleranza al lattosio; la sua pertinenza nel regime alimentare per l’intolleranza all’istamina dipende soprattutto dalla suscettibilità individuale.

Si tratta di una ricetta che non rispetta i criteri latto-ovo vegetariani e vegani.

La porzione media di Tagliatelle di Crespelle è di 200 g (circa 240 kcal).

