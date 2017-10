Riso Pilaf

Prima di iniziare

Con il termine “pilaf” ci si riferisce a un metodo di cottura che avviene per assorbimento.

Letteralmente, la parola “pilaf” significa “ricco di aroma” proprio per sottolineare come, attraverso questa tecnica di cottura, un alimento possa riempirsi di sapore.

Inoltre, il metodo di cottura per assorbimento garantisce di ottenere dei chicchi di riso perfettamente separati.

Il riso più utilizzato per questa preparazione è il basmati, ovvero un tipo di riso estremamente aromatico, caratteristico dell’India. Tuttavia, anche il riso parboiled si presta alla cottura per assorbimento.