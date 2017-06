Risi e Bisi è una ricetta che appartiene al gruppo dei primi piatti.

Ha un apporto energetico moderato, fornito principalmente dai glucidi, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I carboidrati sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi monoinsaturi e i peptidi a medio valore biologico.

Il colesterolo è insignificante e le fibre carenti.

Risi e Bisi si presta alla maggior parte dei regimi alimentari; è consigliabile calcolarne bene la porzione (inferiore) in caso di sovrappeso e patologie metaboliche (soprattutto diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia).

Non contiene glutine, ragion per cui si presta alla dieta per la celiachia.

Apportando piccolissime quantità di lattosio (del formaggio grana), si presta alla maggior parte dei regimi nutrizionali contro questa intolleranza; per i soggetti più sensibili, si consiglia di non aggiungere il formaggio.

E’ ammessa dalla filosofia vegetariana ma, per la presenza del grana, non da quella vegana.

La porzione media, stimata sull’alimento cotto, è di circa 300-350g (170-200 kcal).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 57.00 Kcal Carboidrati: 7.00 g

Proteine: 2.00 g Grassi: 2.50 g di cui saturi: 0.73g

di cui monoinsaturi: 1.51g

di cui polinsaturi: 0.21 g Colesterolo: 2.20 mg

Fibre: 0.70 g