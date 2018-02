Pasticcio di Verdure Cotto in Padella - Lasagne Senza Forno

Come verdure, si possono scegliere quelle che si preferiscono: le lasagne in padella sono molto buone anche con melanzane , peperoni , piselli , verza o altro.

Attenzione alle lasagne!

Per cuocere il pasticcio in padella, è importante scegliere delle sfoglie di pasta extrasottile, ovvero il tipo di pasta che non prevede la cottura preliminare in acqua. Per chi ama la pasta più spessa, consigliamo di sbollentare le sfoglie prima della messa in forma del pasticcio.