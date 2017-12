Pasta Pasticciata con Lenticchie - Vegan

Ecco come cuocere le lenticchie

Ammollare le lenticchie secche in acqua tiepida per un paio d’ore. Sciacquare le lenticchie e trasferirle in una casseruola. Coprirle con l’acqua, in modo che il livello del liquido sia superiore rispetto a quello delle lenticchie; insaporire con pepe, aglio, alloro, unire un filo d’olio e cuocere per circa 45 minuti. Aggiungere il sale alla fine. Se, durante la cottura il liquido delle lenticchie tende ad asciugare troppo, aggiungere un altro mestolino di brodo.