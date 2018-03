Gnocchi di Patate con Zucchine, Zenzero e Zafferano

Gli gnocchi di patate sono sempre un primo piatto apprezzato da grandi e piccini! Naturalmente, gli gnocchi vanno preparati in casa: oggi vi svelerò un segreto per ottenere gnocchi asciutti, utilizzando poca farina. Arricchiremo l'impasto con zafferano e insaporiremo gli gnocchi con zucchine e gamberi, da non perdere!