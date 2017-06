Gnocchi di Spinaci e Patate

Come conservare gli gnocchi?

Se gradite preparare per tempo gli gnocchi, potete congelarli. Dopo averli preparati, trasferiteli su un vassoio foderato con carta da forno, avendo cura di disporli in modo distanziato per evitare di farli appiccicare. Inserite il vassoio in freezer e lasciateli indurire per un paio di ore. Quando gli gnocchi sono duri, si possono togliere dal vassoio e trasferire in un sacchetto di plastica per occupare meno spazio in congelatore.