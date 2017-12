Quella degli Gnocchi di Patate e Castagne con i Funghi è una ricetta che appartiene al gruppo dei primi piatti.

Si tratta di un alimento non troppo calorico, la cui energia è fornita principalmente dai carboidrati, seguiti dai lipidi e infine dalle proteine.

I glucidi sono prevalentemente complessi, gli acidi grassi monoinsaturi e i peptidi a medio e alto valore biologico.

Le fibre sono abbondanti, mentre il colesterolo risulta irrilevante.

L’unico alimento contenente istamina è il formaggio pecorino.

Contengono glutine e una modesta concentrazione di lattosio.

Gli Gnocchi di Patate e Castagne con i Funghi sono un prodotto che si presta alla maggior parte dei regimi nutrizionali. In porzioni normali e con frequenza di consumo saltuaria non hanno controindicazioni per il sovrappeso e le patologie metaboliche (ipercolesterolemia, diabete mellito tipo 2, ipertrigliceridemia, ipertensione arteriosa e obesità).

L’abbondanza di fibre può aumentare il movimento intestinale.

Devono essere totalmente eliminati dalla dieta del celiaco, mentre in caso di intolleranza al lattosio e all’istamina la loro pertinenza dipende soprattutto dalla suscettibilità individuale.

Si tratta di una ricetta che rispetta i criteri latto-ovo vegetariani ma non quelli vegani.

La porzione media di Gnocchi di Patate e Castagne con i Funghi (a crudo) è di 200 g (circa 295 kcal).

I valori nutrizionali sono calcolati per 100 grammi di Alimento Crudo.

