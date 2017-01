Corona di Riso per le Feste

Come preparare il brodo vegetale?

Per preparare il brodo vegetale, si consiglia di raccogliere le verdure (es. sedano, carota, pomodoro, scalogno o cipolla) in una casseruola e di riempire con acqua. A piacere, aromatizzare con un pezzo di alga kombu. Il tutto va portato a bollore per 30-40 minuti. Ultimare con un trito di erbe aromatiche a piacere (es. prezzemolo, basilico, erba cipollina).

Per un sapore più intenso, si consiglia di aggiungere all’acqua degli scarti del pesce e/o di crostacei per ottenere una sorta di bisque.