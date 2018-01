Oggi prepareremo un coniglio di cous cous. Attenzione! Non ho detto "coniglio CON cou cous", ma DI cous cous. Ebbene, per portare in tavola uno dei simboli della Pasqua ma senza servire la carne, utilizzeremo uno stampo in alluminio e lo riempiremo con un goloso cous cous di verdure! Scopriamo l'idea!