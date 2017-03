Lo Staccante per Teglie fatto in Casa è un prodotto edibile, fatto di veri e propri alimenti.

Ha un apporto energetico elevato, fornito principalmente dai lipidi, seguiti dai carboidrati e infine dai protidi.

Gli acidi grassi sono prevalentemente insaturi, i glucidi complessi e i peptidi a medio valore biologico.

Le fibre sono poco rilevanti e il colesterolo significativo.

Questo Staccante per Teglie non è da considerare un vero e proprio alimento; a prescindere dalla composizione, non rientra nemmeno nel gruppo dei condimenti.

E' privo di glutine e si presta alla nutrizione per la celiachia.

Non contiene lattosio e risulta idoneo alla nutrizione per questo tipo di intolleranza alimentare.

E' pertinente alla filosofia latto ovo vegetariana e vegana.

La porzione media è QB, e non dovrebbe avere un impatto nutrizionale rilevante (ad es 5 g per uno stampo grande da suddividere per il numero di porzioni).



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 637.00 Kcal Carboidrati: 31.70 g

Proteine: 3.60 g Grassi: 56.00 g di cui saturi: 19.33g

di cui monoinsaturi: 17.79g

di cui polinsaturi: 18.84 g Colesterolo: 71.40 mg

Fibre: 0.30 g