Il Sale Aromatizzato per Verdure, Carni e Pesci è un prodotto che rientra nel gruppo dei condimenti.

Ha un apporto energetico trascurabile; le calorie sono fornite principalmente dai glucidi, seguiti da percentuali trascurabili di lipidi e proteine.

I carboidrati sono presenti in forma semplice e complessa, gli acidi grassi sono prevalentemente saturi e i peptidi a basso valore biologico.

Il colesterolo è assente e le fibre abbondanti.

Il Sale Aromatizzato per Verdure, Carni e Pesci si presta a qualunque tipo di regime alimentare e - se usato in piccole dosi - non ha alcuna controindicazione. Non contiene glutine e lattosio, ragion per cui si presta alla dieta per le relative intolleranze.

E’ ammesso dalle filosofie vegetariana e vegana.

Non esiste una porzione media.



VALORI NUTRIZIONALI (100 g) Calorie: 12.00 Kcal Carboidrati: 2.10 g

Proteine: 0.50 g Grassi: 0.20 g di cui saturi: 0.12g

di cui monoinsaturi: 0.04g

di cui polinsaturi: 0.05 g Colesterolo: - mg

Fibre: 1.00 g