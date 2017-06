Come Pulire e Conservare il Prezzemolo

Qualche informazione sul prezzemolo

In botanica, il prezzemolo è conosciuto come Petroselinum sativum.

Si tratta di un’erba aromatica ricca di vitamine (acido ascorbico, carotenoidi e tocoferolo) e minerali (calcio, ferro, zolfo, rame, fosforo). Il prezzemolo vanta proprietà diuretiche, carminative, emmenagoghe (per combattere problemi legati al ciclo mestruale), vasodilatatrici e rimineralizzanti.

Inoltre, masticare qualche foglia di prezzemolo sembra essere un buon rimedio per combattere l’alitosi.

Per le sue proprietà, viene utilizzato per trattare ritenzione idrica, anemia, dispepsia, gotta e disturbi del fegato.

Il prezzemolo è controindicato in gravidanza, e in presenza di infiammazione renale, edemi e disfunzione renale e cardiaca.